: Hier in Nederland wel. Kom je over onze niet bestaande grenzen dan kom je veel meer vrouwen tegen in technische beroepen. B.v. op een scheepswerf in Nederland, niet bestaand. Op een scheepswerf in Polen of Portugal; veel. België heeft trouwens ook veel vrouwvolk in technische (gerelateerde) beroepen. Waarom hier niet? Geen idee.