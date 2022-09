De beweging die Baudet ooit op heeft gezet, dat was mooi. Dat deed hij niet alleen, maar verdient toch de punten van initiatief. Wat daarna gebeurde is bekend. Nu is het weer positief dat een hoop mensen daar wel het fatsoen hadden de partij te verlaten: Haga, JA21, tal van onafhankelijke eenheden in provincie EK en weet ik veel waar. Kan niet gezegd worden van de leden van de gevestigde bekende orde die schuldig zijn aan Ongelend Onrecht. Daar bleef iedereen aan het pluche plakken.

Wat Baudet nu doet is volstrekt waanzinnig. Hij is slim zat om inhoudelijk oppositie te voeren. Tijdens het functie elders debat was hij bv scherp. Het is gewoon verraad aan die kiezers van hem, of ze moeten dit leuk vinden, dat kan ik ook niet beoordelen. Verraad aan de kiezers is echter aan de kiezers om af te straffen. Of niet.

De beschuldiging over spionage door Kaag is ook weer iets wat tot niets bijdraait. De reactie van kabinet, Kamervoorzitter, pers enzovoorts is echter hypocriet. In hetzelfde debat wordt aantoonbaar nepnieuws door 66 de TK in geslingerd dat Wilders een pion is van Poetin. Werd overigens wel na enige tijd door Bergkamp als ongewenste kwalificatie genoemd.

Het is zo met twee maten meten en je vraagt je af waarom ze Baudet niet laten razen en tieren. Waar zijn ze bang voor?