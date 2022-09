Kaag vond de bijdrage van Baudet een aanvalletje op de rechtsstaat. Kennelijk is mevrouw de rechtse directe vanuit de kinderopvangtoeslagenaffaire alweer vergeten. Ze is ook vergeten dat haar onderwijspartij het sociale contract heeft verscheurd. Wat je ook studeerde, al doe je belangrijk werk bij de politie, zorg of defensie, we missen een miljoen woningen, je krijgt geen huis of noodopvang.

Haar secondant, klimaatpaus Jetten wil met opgeklopte prijzen de energietransitie bevorderen. D66 haalt hier GroenLinks rechts in. Mensen met een baan op de werkvloer mogen niet meer stoken. Ze hebben maanden gewacht op plannen die vooral volgend jaar worden uitbetaald. De reserves zijn op, gezinnen gaan failliet, de maatschappelijke kosten van een huisuitzetting zijn een ton.

Simpele maatregelen zoals langer openhouden van bestaande kerncentrales of aanzuiveren van tekorten met Gronings gas zijn al een brug te ver. Er gaat in België weer een kerncentrale dicht, dom, want kernenergie is aantoonbaar goedkoop en veilig. Haar koolstofdioxide-uitstoot is lager dan stuwmeren, zonnepanelen en aardwarmte. Het energietekort blijft, de woekerprijzen dus ook.

Nederlandse elektriciteit wordt van € 0,896 per kWh voor de eerste 2400 kWh gemaximeerd op € 0,70 per kWh, België betaalt € 0,263 per kWh. Het kabinet bleek al in maart uitgenodigd te zijn om te praten over een prijsplafond, maar deed dat pas in september. Omtzigt vroeg zich af waarom de staat het consumententarief vergoed, in plaats van het inkooptarief. Scheelt miljarden.

Leveranciers krijgen financiële zekerheid, de overheid tikt laat af, maar wel altijd. Zonder deze interventie waren energiereuzen geëindigd met gigantische oninbare vorderingen. Zoals opperhoofd betalen & incasso van Vattenfall al zei, sociale incasso is kansloos bij deze bedragen. Zulke slechte vorderingen koop je normaal op met stevige korting. Hierin zit NOG een stukje onnodige staatssteun.

Mensen die geïnvesteerd hebben in een warmtepomp verbruiken geen of bijna geen gas. Al hun gas mogen ze goedkoop afrekenen. De extra elektriciteit zullen ze mogen afrekenen tegen de woekerprijzen van de markt. Wie het braafste stookt, mag het meeste betalen. Wie ook nog elektrisch rijdt, wordt dubbel gestraft. Onze klimaatfetisjisten krijgen stank voor dank.

De financiële prikkel voor duurzaamheid is voor Rob Jetten heilig, maar er is geen personeel. Kent u nog een LTS bij u in de buurt?! De lagere technische school was ons fundament. Kent u iemand zonder werk die een beetje handig is en straat voor straat spouwmuurisolatie kan injecteren?!? Die kozijnen en driedubbelglas kan plaatsen?! Die met een STEK-diploma warmtepompen mag plaatsen?

De pijnprikkel om mensen te dwingen tot duurzaamheid is een beetje dom als er niemand is om die actie uit te voeren. Tarieven van bouwvakkers stegen al met tientallen procenten, maar dat levert geen extra ervaren en goed opgeleide vaklui. Wie nu drie offertes aanvraagt, krijgt er geen. Burgers wordt vanuit politieke moreel verheven gedachten een hoekje ingeduwd, die niet bestaat.

De overheid deed een experimentje in Eindhoven met woningen achteraf gasloos en energieneutraal maken. Werkelijke kosten ...tromgeroffel... € 130.000 per hut. Deze transitie gaat decennia duren. Mensen redden het nu al niet meer, en kunnen zo'n investering niet betalen. Wie dat heeft liggen, vindt geen aannemer. Deze idyllische oplossing zit in een ander tijdperk dan onze problemen.

Twaalf procent inflatie op een economie van ongeveer 850 miljard scheelt ruwweg honderdmiljard. Een pakket van 16 of 17 miljard klinkt fors, maar valt ruim binnen de extra rijksinkomsten. Kijk bijvoorbeeld naar extra vennootschapsbelasting, BTW en gasbaten. 150 miljoen extra voor isolatie betekent dat minder dan een procent gaat naar rendabele, structurele oplossingen. De ellende blijft.

Dit kan allemaal leiden tot een herhaling van de kinderopvangtoeslagaffaire. Gezinnen zakken onder het bestaansminimum, de woning wordt niet meer verwarmd, de kinderen kunnen niet meer warm douchen, er staat minder eten op tafel, en de jeugdzorg neemt de kinderen maar weer mee. Bij gebrek aan pleeggezinnen krijgen die kinderen een onthecht nomadisch bestaan in tehuizen.

Gezinnen zijn machteloos. Het is het kabinet dat zich niet houdt aan de zorgplicht in artikel 20 van onze grondwet. Natuurlijk gaat jeugdzorg ernstige problemen zien, en het is terecht om in te grijpen. Alleen zijn die problemen hier geen ouderlijk wangedrag, maar falend overheidsbeleid. Aangezien de oorzaak in het torentje zit, wordt die uithuisplaatsing een staatsontvoering.

Een strafvervolging van een minister kan alleen op verzoek van het kabinet of meerderheid van de Kamer. Dat gaat de coalitie nooit toestaan, dus is vlak voor de verkiezingen theatraal aftreden, een jaar demissionair doorregeren en daarna in dezelfde opstelling doorgaan, straf genoeg. De grondwet is een dode letter. Kan iemand Sigrid polsen over welke rechtsstaat ze het precies had?

Uiteraard zouden we elkaar in elk detail volledig willen informeren. Daarom zijn de panelen onder elk epistel geopend. Daarom kunt u 24/7 lekken naar de redactie. Stukken die journalisten opvragen krijgen ze niet. Deze roze wolk krijgt binnenkort € 15.000, zoals eerder de Volkskrant dat ook mocht bijschrijven. Net zoals Erdogan pure haat tegenover de pers en u. De WOB en WOO zijn overleden.

We zitten in de kafkaëske situatie dat de rechten van dieren, plantjes, klimaat en asielzoekers allemaal via wetgeving geborgd zijn en via de rechter afdwingbaar. Het kabinet springt op als een feutje op een ontgroening om 100 miljard te vinden, in plaats van te zoeken naar kosteneffectieve oplossingen. We wegen het klimaat niet tegenover sociale, economische of strategische belangen.

Het is een beetje vreemd dat de gevestigde partijen het heel normaal vonden klimaatwetten aan te nemen en verdragen te tekenen die niemand kon overzien, om later door activistische rechtsspraak zich gedwongen te voelen boeren de decimeren, belastingafdracht te saboteren en de schatkist te plunderen. Het idiote is dat het kabinet zich overvallen voelt door haar eigen handtekening.

Energie wordt een statussymbool.

