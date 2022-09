Wat was-ie weer gezellig hè, koning keizer admiraal Van Gaal, de baas van Quinta do Lago en de allermooiste bondscoach sinds Rinus Michels. Zaten we plots met Danny Blind enzo, BAH. Van Gaal, zo vriendelijk antwoord geven op die doodvermoeiende vragen de hele tijd van Valentijn Driessen, die mislukte kruising tussen een natte krant en Slowpoke Pokémon. De journalisten geduldig zijn visie overbrengen. Uitleggen waarom hij bepaalde keuzes neemt enzo. Zoals Tim Krul - een man van 34 jaar oud die geen zin had eventjes te komen opdraven voor een penaltytest - niet meenemen naar de slavendans in Qatar. Waar we sowieso al de wereldcup mogen knuffelen, vanwege die veelkleurige deugenbogen om onze armen, het állerhardst denkbare statement tegen de Qatarese neiging je pik eraf te hakken als je gay bent. Enfin enfin enfin, nu in de Nations League, zeg maar de Keuken Kampioen League voor landenploegen, Polen tegen Nederland. Een van de laatste serieuze testen voor het WK. Polen is een schandalig slechte voetbalploeg met 10 stukadoors en 1 Lewandowski, dus dat wordt 1-2. Wij hebben Remko Pasveer (100) op goal. Pasveer maakte zijn debuut in 1932 (De Volewijckers - SVV 3-2) en we hebben dus écht geen betere keepers. Doelpunten - Depay en Gakpo.

UPDATE 13” - 0-1 Gakpo zeiden we toch