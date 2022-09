Ja mensen er is weer eens OPHEF en zelfs Angela de Jong heeft er, tussen het zelf op tv komen door, een mening over: de NPO schrapt het programma Het Dorp van Huub Stapel en Wim Daniels. En nou vindt u het zeker ook allemaal verschrikkelijk omdat nationale held Huub Stapel door de NPO wordt gedwarsboomd, maar we hebben nieuws voor u: dat programma van Omroep MAX waarin Wim Daniëls en Huub Stapel allerlei dorpen bezoeken is ten eerste geen ene biet aan, en ten tweede, hier komt ie, er is gewoon een ander programma van Omroep MAX waarin Huub Stapel (JA HUUB STAPEL JA) óók allerlei dorpen bezoekt. Daarnaast heeft Omroep MAX nog een programma waarin André van Duin en die mevrouw van Heel Holland Bakt allerlei dorpen bezoeken, is er nog een show bij de VPRO waar iemand allerlei dorpen bezoekt en heb je ook nog het programma BinnensteBuiten van de KRO-NCRV waar ze, u raadt het al, de hele tijd allerlei dorpen bezoeken. Echt hoor. Er is in Nederland geen dorp te vinden waar geen cameraploeg van de NPO doorheen gedenderd is om eindelijk een keer aandacht aan allerlei dorpen te geven. Je gaat bijna denken dat ze in Hilversum vergeten zijn dat Amsterdam (020, binnen de ring, red.) het middelpunt van de wereld is. En dan hebben we het nog niet eens gehad over Wim Daniëls, de vervelendste taalduider van Nederland, en dat wil wat zeggen in een land waarin Frits Spits iedere week twee uur lang vertelt 'hoe het met de taal staat' in De Taalstaat. Recht zo die gaat dus, NPO. Saneren dat Dorp. En rap (snel, vlug, subiet, vlot, direct, gauw, nu, meteen) een beetje.