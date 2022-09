Dit zijn beelden, die er niet goed uitzien. Het lijkt erop dat de gevel van een wolkenkrabber in de stad Changsha (nooit van gehoord, wonen meer dan 5 miljoen mensen, red.) in de fik is gevlogen. Het gebouw is van China Telecom, de oorzaak van de brand is nog onbekend en of (en zo ja hoeveel) er slachtoffers zijn is nog onbekend. Maar het ziet er in ieder geval serieuzer uit dan een regulier loodsbrandje. En leer ons de Chinese informatievoorziening over humanitaire rampen kennen. We hopen mee met onderstaande twitteraar.