:

"Net als andere landen gewoon de energieprijs op een max zetten."

Quote uit the Guardian:

"EU member states that import large amounts of gas from Russia, including Hungary, Slovakia and Austria, have spoken out against a cap on Russian gas because they fear the Kremlin would halt all gas flows, plunging their countries into recession. The Russian president, Vladimir Putin, has already threatened to halt energy exports to Europe if such a plan is agreed."

Men schijt in de broek voor Poetin, dat ie helemaal de kraan dicht draait. Het is allemaal niet zo simpel mensen, als eventjes een price cap afdwingen. Maar geef vooral Jetten de schuld, het gaat ongetwijfeld helpen. De grote gasimporteurs durven het niet aan, bang als ze zijn voor repercussies.