Mooi potje voetballen kijken in de Champions League. Ajax, dat dit seizoen op zevenmijlslaarzen door de Mickey Mouse-liga wandelt, tegen het grote Liverpool. Toch is Ajax niet kansloos: Liverpool draait dit jaar helemaal niet zo lekker, werd in Italië weggespeeld door Napoli (4-1) en heeft geen voorbereidingswedstrijd in de benen door de dood van The Queen. Het is nog de vraag hoeveel supporters van Ajax erbij kunnen zijn: omdat luchthaven Schiphol met die volslagen weggooier Dick Benschop écht helemaal geen ene zak kan proberen supporters van Ajax nu via Milaan, Mallorca, Ibiza, Oslo te reizen, plekken in landen waar de boel wél gewoon goed geregeld is, om maar op tijd bij die wedstrijd te kunnen zijn. Nederland, apenland. Voordeel: het scheelt weer wat Nederlandse hoolies die de toch al vreselijke stad Liverpool verder hadden verbouwd. Stijlloze voorspelling: gewoon lekker 1-2. Doelpunten Salah; Bergwijn, Berghuis. LIVE, RTL7.

Update: 1-0 - Salah "17

Update: 1-1 - Kudus "27

Update: 2-1 - Matip "89