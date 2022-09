Fenomenale beelden uit Frankrijk, waar voetbalfans van (not so) Nice (zwart) en Köln (rood) hun pik langs de meetlat hebben gelegd. Uiteindelijk verloor iedereen, want ze hebben allemaal een kleine pik. Eén persoon ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en dat is de moniseur in de video hierboven, die eerst een loeihete fakkel in zijn smoel krijgt en daarna van de tribune lazert. Meer gezellige sfeerbeelden hieronder & na de klik. De voetbalwedstrijd eindigde trouwens in [onbekend].

Hier begint het: fans van Köln (rood-wit) gaan in de aanval

Maar ze krijgen geen warm welkom

Huppa schoen in z'n snuit

En... boink

Hier, eet wat traangas

Rennen Fritz!

Hier Keulen links, Nice rechts

Te veel frambozensap op de tartelette