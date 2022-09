Dank GS voor de imponerende Browning .50 boordschutter beelden die jullie als bonus hebben toegevoegd.



In dienst was ik .50 boordschutter op een YPR en de Browning M2 is een heerlijk, bruut machinegeweer om mee te schieten. Het is grof en mechanisch, maar daardoor super betrouwbaar, en het produceert zoveel kinetische energie dat het licht pantser vergelijkbaar met dat van een YPR moeiteloos doorboort. Wij moesten er destijds overheen leunen tijdens het vuren om de verticale terugslag te compenseren, maar kennelijk zijn de gun mounts sindsdien verbeterd.



Belangrijkste verschil is evengoed dat ik er alleen mee schoot op de Harskamp. Deze echte oorlogsbeelden tonen waarvoor ik destijds werd opgeleid en dat maakt ze best indrukwekkend.