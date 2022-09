Niet Jimmy Savile

Dag 2 van de rechtszaak tegen vrachtwagenchauffeur Willem Mijnders (47), die verantwoordelijk is voor de verminking van motoragent Dennis (2015), de dood van fietsster Hennie Boutkam (2020) en de dood van motoragent Arno (2021). Voor die laatste actie staat Willem (roepnaam: Edwin) voor de rechter met vandaag de strafeis. Gisteren werd al duidelijk dat-ie knettergek is, met warrig geleuter over een poging om Arno te ontwijken (getuigen: hij gaf juist extra gas), zijn haat tegen de politie en wantrouwen naar justitie ('Stasi' en een 'corrupte criminele organisatie'). Na de aanrijding keerde hij, reed langs de plek van het ongeval (Arno lag daar nog), keek hij nog even of hij schade aan zijn vrachtwagen had en kabbelde doodleuk naar huis. Deze man is: een psychopaat. Een mafketel die twee personen uit het leven heeft gehaald, één persoon voor het leven heeft verminkt en de levens van heel veel vrienden, familieleden en nabestaanden heeft verwoest. Vandaag: persoonlijke omstandigheden Willem, nabestaanden Arno, requisitoir officieren en uiteindelijk de strafeis. Tante Sas na de klik.