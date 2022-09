Gaat u nog iets leuks doen dit weekend? Beetje de tuin herfstklaar maken, anderhalf uur aan uw zak krabben terwijl u naar de voetbal kijkt, rondje fietsen, keertje lopen met de hond? Wij hebben geen idee, maar zo indrukwekkend als de plannen van Sergeant Korps Mariniers Robin Imthorn zal het waarschijnlijk niet zijn. Robin gaat namelijk een poging doen het wereldrecord speedmarsen te verbreken. Dat is 25 uur lang hardlopen afgewisseld met marcheren met 45 kilo (zeg maar het gewicht van uw buik) op zijn rug. Die 25 uur is niet toevallig trouwens, want ieder uur staat voor één gesneuvelde Nederlandse militair in Afghanistan, waar Robin zelf ook diende en PTSS opliep. Nu strijdt hij voor meer openheid over PTSS en via zijn stichting Five Five Out helpt hij mensen met PTSS aan het sporten. Vorig jaar liep Robin vijf marathons in vijf dagen (zouden wij hem (waarschijnlijk) niet nadoen) en nu dus dit. Wat een baas. DONEREN KAN HIERRR.

Robin over zijn vijf marathons, en over zijn missie