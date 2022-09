Een beetje agent die z'n ogen open heeft, er geen stront in heeft zitten, niet teveel gezopen heeft en niet helemaal uit de plaat gaat zoals in Heerenveen, ziet zo wel waar ie mee te doen heeft. Het is allemaal nogal plastic fantastic en de kleurstelling doet ook niet echt aan de maffia denken. Kortom, weer niet teveel zeiken van ja maar dit, of ja maar dat, optreden zodra er overlast van komt, verder moet het kunnen, mits anderen er geen last van hebben.