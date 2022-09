Het was nog niet het weekend van Max Verstappen, daar in Zandvoort, alwaar volwassen kerels van een jaar of 50 zich in een oranje leeuwencape hijsen, 10 halve liters à € 6,25 wegtoeteren terwijl ze roepen dat Hamilton een lul is. ZES EURO VIJFENTWINTIG voor een halve liter bier. Weet u meteen waarom die prins met z'n 3D-bril op z'n kop zo veel huizen heeft. Enfin, Verstappen stond al na een paar rondjes in de training stil omdat er een koninklijk lintje in zijn versnellingsbak was gewaaid. Vandaag moet het dan wel gebeuren voor de man van vijftig miljoen euro per jaar, de op één na beste Nederlandse coureur aller tijden na zijn vader Jos. Aan de massaal afgereisde Purmerenders zal het niet liggen.