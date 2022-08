Diep in de ijskappen van Groenland troffen onderzoekers in de jaren 1990 een verhoogde concentratie lood- en koperdeeltjes aan. Ze bleken het product van grootschalige mijnbouw die in Spanje en andere mediterrane gebieden plaatsvond rond het begin van de jaartelling. Het vele fijnstof dat daarbij was vrijgekomen, was omhoog gestegen om vervolgens via de stratosfeer naar Groenland te worden getransporteerd. Hier viel het als neerslag weer uit de lucht, werd toegedekt door sneeuw en ijs en bleef op die manier bewaard totdat onderzoekers het tweeduizend jaar later in hun boorkernen naar het aardoppervlak haalden.

Geef het de tijd, de Romeinen hebben zichzelf ook opgeheven…