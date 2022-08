Ja, maar wacht even Zapata. Er komt een informatieavond, waarbij de burgemeester deemoedig zal bevestigen dat ze de zorgen van de inwoners begrijpt, waarna de zorgvuldig samengestelde folder met politiek-correcte antwoorden wordt voorgelezen en een peloton aan geselecteerde kritische burgers wordt beantwoord met een "we doen ons best", "we snappen het", "we gaan een verbetertraject inzetten" en een "laten we de rust bewaren".



Oftewel damage control en uitstel van beslissingen. Communicatie, het delen van gevoelens en alles heel erg micro houden is de boodschap. Kleine stapjes nemen nadat je burgers voor een voldongen feit hebt gesteld.



Het gaat dan allang niet meer over de migranten, de beslissingen of de toekomst. Nee, we moeten vooral met elkaar in gesprek blijven.