Linksgekkies met AR15's is niks nieuws en ze kunnen het over het algemeen redelijk vinden met de rednecks, oefenen zelfs samen op de schietbaan (excercising the constitutional right to bear arms).

Dat drag-queen gedoe is wel echt maf. Zag eens een joetoep filmpje met een drag queen die er ook niks van snapte ( We dress-up and dance in clubs, for men. It's sexual and oftentimes there is sex after the show. I don't understand why parents want us to read to their kids or bring them to our shows. What did we do, that they want to do that?) De meeste drags kunnen echter de extra omzet wel waarderen. Maar waarom ouders hun kinderen meenemen naar een vette homo van middelbare leeftijd in een unicorn pakje, dat zal ik wel nooit begrijpen.