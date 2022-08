Zelfs al had de hele Jostiband in vak K gezeten, dan nog was de ondergrens niet bereikt van wat een logisch nadenkend persoon kan behappen. En zelfs al waren daar idiote beslissingen uitgekomen; de schade op termijn zou te overzien zijn. Want de Jostiband is en blijft er namelijk wel voor iedereen.

I.t.t. vak K, waar je dienstbaarheid met een vergrootglas zoeken moet in de alles overheersende schaduw van corrupte hypocrisie, tenenkrommende onkunde en persoonlijke wenslijstjes van ego's die niks met het Algemeen Nut van doen hebben.

Na meer dan een decennium van conditionering van onze 'gewetensvolle' politici met hun continu moralistische valsheid; is 's lands bestuur nu wel door de ondergrens gezakt.

Het verbaast helaas steeds minder mensen. Na jaren en jaren van water naar zee dragen, hebben nu het ei van Columbus gevonden hoor.

Dweilen met de kraan open is de briljante oplossing.

Geef mij de Jostiband dan maar.

Dat een mevrouw Kaag zich in de Arabier heeft verdiept en zich ook door hem heeft laten verdiepen, betekende nog niet; dat ze zo'n kei was in algebra. Op school torste ze al een zelf aangemeten rugzakje mee, kon alleen maar ouwehoeren dus ging de diplomatie in. Daar is Madam door de Nederlandse Overheid aan de kant gezet, wegens opzichtige schending van de leidende vertrouwensregels; die we echt ooit hebben gehad. Na de sponsoring van terroristen en champagne in Nichèr was het niet meer dan logisch; die moet op onze nationale Schatkist gaan dansen!

In plaats van functie elders, waar ze geen verder kwaad kon, werd zij die op meubilair placht te dansen; beloond met meer macht.

Ook Jetten zijn verdieping schuurt geeneens meer een heel klein beetje tegen dat wat zijn ministerschap dient in te houden aan.

Dat hij Poetin in de kaart speelt, komt ongetwijfeld ook door onervarenheid. Maar nu zelfs hij met de huidige kennis dient te beseffen; dat het zijn wereld verbeterende gedachtes zijn, die ons naar de Filistijnen helpen en Poetin alleen maar meer pecunia oplevert, volhardt hij in zijn verenging.

Als een Don Quichote die met windmolens de strijd aangaat. Lachwekkend als de gevolgen niet zo ernstig waren.

De regisseur van deze klucht is al die tijd dan wel buiten schot gebleven, zijn houdbaarheidsdatum is verlopen. Maar dan is er wel altijd zo'n geval als deze keer die Cora van Nieuwenhuizen; die het volk even de maat neemt en uit haar tochtstrip de bullshit nog verder zit goed te lullen. En zelfs het gore lef heeft verontwaardigd te gaan zitten zijn, wanneer ze eindelijk eens terecht geconfronteerd wordt met haar eigen schijnheiligheid en verrotte bestuurs-mores.

Huub wees op de NPO op de flagrante corruptie, die onder Pinokkio een vlucht heeft genomen. Op tijd werd hij door een blondje met de inhoud van Jetten de mond gesnoerd. Want daar hadden ze die snol niet voor uitgenodigd!

Neen, maar als een beetje kiezer verwacht je ook niet de voltallige Jostiband in vak K te zien regeren. Dan mag je niet alleen, maar moet je je onvrede uiten over die waanzinnigheid. En zeker nooit tam blijven luisteren naar wat de regisseur het publiek wilt laten horen.