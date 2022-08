Ja mensen zo werkt kapitalisme nu eenmaal. Als u uren in de rij staat in de stromende regen en/of de verzengende hitte, niet wordt gecompenseerd voor het missen van uw vlucht en bij uzelf denkt 'dit gaan we nooit meer doen', dan maakt de """onderneming""" Schiphol 65 miljoen euro winst. Dat geld hebben ze nodig ook, want PvdA'er (opzoeken waar die afkorting eigenlijk voor staat, was ooit Partij van de Arbeid, red.) Dick Benschop moet wel ieder jaar ZES TON op zijn rekening krijgen in ruil voor al dat geschutter en gefaal. Misschien kunnen we Dick Benschop vragen om de boel in Ter Apel ook even te komen regelen, dan is het over een paar maanden nog steeds een puinzooi maar hebben we wel 23 miljoen verdiend.