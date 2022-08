De zoon van Marco Borsato pleurde gisteren een of ander jankverhaal op Instagram. Die dude is 23 jaar oud, vrat een paar keer buiten bij de deur omdat-ie is gedoopt in de geile genenpoel van z'n pa en dan krijg je geleuter over 'aan zichzelf werken' en 'een beter mens worden'. Die gozer is piepjong, potent, zo geil als een bok, heeft een paar weken een vriendinnetje en dan krijg je dit larmoyante getrut. "We houden zielsveel van elkaar, maar voor nu gaan we als vrienden verder." Kerel je bent net uit het ei. Ga lekker leven, maar wel KAPPEN met die dickpics, je bent Marc Overmars niet. En dan dat gemier over 'werken aan jezelf'. Dat doen ze: ALLEMAAL. Charly Luske, het vriendinnetje van Tanja Jess (92), die 'm lachend in alles met een hartslag boven de 30 zou proppen: "Ik ga nog harder werken aan mezelf." Waylon: "Hulp zoeken voor de demonen in mijn hoofd." Lilletje: "Ik werk aan mezelf." Vieze Jeroentje: "Heb aan mezelf gewerkt." Bla bla bla allemaal te zwak om de kracht van de eigen pik te weerstaan. En nu zijn wij dus benieuwd. Al die BN'ers die zo keihard aan zichzelf werken. Zijn die straks plotsklaps genezen of hoe werkt dat?