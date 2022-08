36 "wetenschappers" in Trouw die niet geloven in innovatie

Die ontkennen dat ammoniak gewoon af te scheiden is. Sorry, maar dan ontken je scheikunde die al honderden jaren bekend is. Dat wordt nu toegepast in stallen. Nu pas, omdat het eerder nog niet aan boeren gevraagd was om zo ver te gaan in het beperken van ammoniak uitstoot. Was het eerder gevraagd, dan was het eerder gebeurd.

Nederland groeit richting de twintig miljoen inwoners. Elk huis heeft een onbehandelde rioolontluchting. Mensen produceren net zo goed mest, we zijn gewoon dieren wat dat betreft. De ene veestapel wordt verkleind, de andere vergroot... Samen met de stikstofuitstoot van verwarmen & verplaatsen, zou de stikstofuitstoot van een homo sapiens best eens groter kunnen zijn dan een melkkoe. Beetje vreemd waarom niemand daarover spreekt.

We willen de natuur redden, maar kijken niet naar droogte. Natuurgebieden gaan daaraan nog sneller kapot. www.youtube.com/watch?v=3BKHO737_Pc Er is een tunnelvisie op stikstof, maar dankzij klimaatverandering gaat de natuur sowieso veranderen. Het idee dat we met een stikstofdieet kunnen sturen wat er blijft groeien is derhalve op de lange termijn volledig idioot.

€ 10.000 per gezin offeren om een sector te slopen en misschien de beweging in natuur een paar decennia af te remmen si gewoon niet te verantwoorden. Dat mag naar zorg, defensie, onderwijs, jeugdzorg, infrastructuur en wonen.