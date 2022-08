@R. Skickr | 22-08-22 | 14:16: Amigo, ik heb ook wel een paar nachten doorgebracht op buro Warmoesstraat. Ik ga niet de rebel uithangen en "All Cops Are Bastards" lopen schreeuwen, want je wint het toch niet. Je maakt het ALLEEN MAAR moeilijker voor jezelf. Ik heb zelf gezien hoe mijn maat (en drummer) Jerry in de VS een kwartier lang helemaal de tering werd gebeukt door 4 cops (met knuppels, nightsticks) en dat was alleen omdat hij geen respekt toonde. Het verhaal : Jerry had een GIGANTISCHE pickup truck. Grootste die ik ooit gezien heb, een soort slagschip op wielen, niet normaal meer. "The orange monster" noemden we dat ding. Gigantisch! Nou, die motorcycle cop (noemden we trouwens "moth men") had zijn motorfiets ACHTER the orange monster gezet, en Jerry parkeerde uit. Wat gebeurde er ? The orange monster spuugt allemaal verwrongen stukken metaal uit. 4 meter verderop, enzo. TOTAAL verwoest die motorfiets. Die cop zegt "We can do this the easy way, or the hard way, which is it gonna be ?" Jerry was een beetje aangeschoten en zegt "Officer, ummm, hmmm, I think,.. Um.. I'll take the HARD way". Met een big smile. Die cop zegt "wrong answer, motherfucker", en toen hebben ze hem meegesleept naar de parking lot achter McCoys tavern, en hem een kwartier lang afgetuigd. Jerry lag 3 weken in de kreukels, maar zei me later "it was totally worth it just to see the look on that mothman's face". Punk rock !