U hoorde het weer voor het eerst op het internet, en bij de officiële kanalen pas veel later of misschien wel helemaal nooit omdat het gewoon helemaal niet gebeurt. De Noordoostpolder wordt teruggegeven aan de zee. Is geaccumuleerd dus dat kan zijn heel lang weinig regen of heel kort veel regen. Heeft natuurlijk allemaal te maken met DIT want daar heeft alles mee te maken. Slimme jongen gaat alvast het gras maaien, paraplu kopen en de was naar binnen halen. Eindelijk wordt Urk weer een eiland!