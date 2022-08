Ooit had je de Mavo. Een soort Havolight dat min of meer respectabel was. Je kon er mee naar de meao enzo. Dat was min of meer respectabel.

Je had een LTS/VBO. Dat was een beetje ruig maar je leerde er timmeren of stroom aanleggen. En specialiseerde later op een mbo

Nu zijn VBO en Mavo VMBO geworden en wil niemand zijn kinderen daar nog zien. Met hordes loverboytypes spugend voor de deur maken ze min of meer de tijd vol en daarna gaan ze naar een ROC dat zich college noemt waar iedereen mode en managementvstudeert wat betekent dat ze 4 jaar lang proberen te vertellen hoe je geld telt wat je in de kassa gooit

Het wordt misschien eerst eens tijd dat we deze onderwijsvernieuwing eens evalueren.

Hoeveel meer vakmensen hebben we nu? Hoeveel minder vallen in een zwart gat? Hoeveel aantrekkelijker is die fusieschool geworden?