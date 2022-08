Kop in Trouw: 'En nu doorpakken'

Wetenschappers: ‘stop met twijfel zaaien over goede stikstofaanpak’

Dit soort koppen/artikelen in kranten hebben maar 1 doel. Wetenschappers die er anders over denken wegzetten als wappies, malloten of ondeskundigen. Allemaal in opdracht van de (politieke) elite.

The work of science has nothing whatever to do with consensus. Consensus is the business of politics. Science, on the contrary, requires only one investigator who happens to be right, which means that he or she has results that are verifiable by reference to the real world. In science, consensus is irrelevant. What are relevant are reproducible results. The greatest scientists in history are great precisely because they broke with the consensus. Fijne dag allemaal.