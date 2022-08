Lisa Jacobson is een stront jaloers mens dat haar ogen uitkijkt om hoe onze steden én dorpen zijn ingericht om te fietsen.

Overal fietspaden, zelfs heuse “fietssnelwegen”, die door werkelijk iedereen benut mogen en kunnen worden.

Het enige wat je nodig hebt is een fiets.

Fietsen die je overal kunt kopen en het mooie is, dat ik in Utrecht alleen al zo’n 6 Turkse fietsenmakers, handelaren weet te vinden.

Lisa Jacobson had ook kunnen kijken naar de penetratiegraad van scooters en kunnen concluderen dat het scooterbezit itt fietsbezit heel divers is.

Vooral in de steden is het scooterbezit onder etnische minderheden stukken grotere dan onder de autochtone bevolking.

Loop een rondje stad en je ziet het zelf.

Maar nu Amerika…

In New York heb ik werkelijk 1 fietspad gezien, namelijk langs de Hudson, met uitzicht naar New Jersey.

Verder zie je in zo’n beetje héél Amerika nauwelijks een separaat fietspad.

Alles draait daar om het autogebruik, héle-grote-auto’s.

Drukke wegen dwars door stad en dorp en niet één fietspad.

Sterker nog, de voetpaden zijn amper een meter breed, maar als je bij de Wallmart aankomt kun je daar met gemak een dikke Mac van 24 meter parkeren.

Afgezien van de manier waarop we hier en daar omgaan met de ruimte, is het bespottelijk om daar kleur en/of etniciteit aan te verbinden.

Kan ik gekscherend racistisch zijn en zeggen dat Surinamers te lui zijn om te fietsen en Marokkanen slechts op gestolen fietsen fietsen, maar da’s flauw en vooroordelen die niet te controleren zijn, dus zeg ik dat maar niet.

Het “onderzoek” van Lisa Jacobson valt in de categorie zoveel onzin dat het wel satire moet zijn.

Maar het staat op papier, het is gepubliceerd, dus zijn er altijd mensen die het geloven, instemmend meeknikken.

Had het er vanavond met m’n vrouw over.

Het is de generatie tussen 30 en 40 die zulke achterlijke onzin verzinnen om uiteindelijk de blanke Boomer iets te kunnen verwijten.

Het maakt ze niks uit wat ze verzinnen, zolang die Boomers maar last krijgen van hun geweten.

Het zijn dezelfde mensen die George Floyd(crimineel) een held vinden en ageren tegen politiegeweld, om vervolgens anderhalf jaar later politiegeweld toejuichen als een boer (16) beschoten wordt.

Of het heel normaal vinden als mensen in een klimaatmars meelopen met een bord “zionisme = ecocide” of “from the river to the Sea”…

Wat komt zo’n ködt in vredesnaam doen hier?

Het is een lobby, een verderfelijke lobby om chaos en relletjes te trappen.

F#ck you, Lisa Jacobson.