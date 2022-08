@drs. Levi Samsonov | 17-08-22 | 15:51:

"Monumenten voor Sovjet-soldaten die vochten tegen de Nazis worden omver getrokken en vervangen door standbeelden voor Bandera en kornuiten."

Dat laatste over standbeelden van Bandera zal je wel verzinnen dan weer? En geef ze ongelijk, die Oekraïners. Dat land is in oorlog met Rusland, het vernietigt het land niet met een taalwetje of een papieren dingetje maar met bommen. Nu even geen sympathie voor Russen en hun cultuur is nou geen zaak die je ze kunt nadragen.

Deze oorlog is begonnen door Rusland en nu zeiken over hoe sneu dat is voor Russen in Oekraïne doet nogal hypocriet aan denk ik.