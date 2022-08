:

Het is best mogelijk dat het hier nu om verzekeringsfraude gaat.

Het is ook best mogelijk dat het de zoveelste brandstichting namens XR is. studio040.nl/nieuws/artikel/extinctio...

Zoals gezegd, de grens tussen autobanden leksteken (oproep XR) en auto's in brand steken is niet zo groot. En links heeft altijd een affiniteit met geweld en zeker ook met brandstichting gehad. Vrijwel elke G-nummer vergadering leidt tot een brandende stad. Na de G20 in Hamburg (2017) bijvoorbeeld was de schade 12 miljoen. De "klimaatdemonstratie" tegen joden en blanken in Rotterdam afgelopen juni geeft wel aan hoe radicaal links XR is.

Dus wat mij betreft is het nog steeds zeer aannemelijk dat de brandstichter een sympathisant van XR is.