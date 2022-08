Klimaat :

1) Gistermiddag Globaal + 0.239K (=C) boven het gemiddelde van 1981-2010 volgens de USA modellen NCEP / GFS Bron: imgur.com/a/qydC9mC (met kaartje gehele aardbol met afwijkingen van)

2) Doomsday Climate Predictions Meltdown: Arctic Sea Ice Extent Reaches 12-Year Mid-August High

Now that the summer ice melt season in the Arctic will end soon, by the middle of next month, it’s a good time to see how Al Gore’s prediction is faring. To do this we look at the latest from data the National Snow and Ice Data Center (NSIDC):

Bron : wattsupwiththat.com/2022/08/13/doomsd...

3) Biden falsely links Kentucky floods to ‘climate change’ – Reality Check: Floods ‘have not increased in frequency or intensity’ – White House ignores peer-reviewed studies & IPCC & data

Bron : wattsupwiththat.com/2022/08/11/biden-...

4) IJsberen : Hudson Bay Sea Ice Update: Many Polar Bears are Still on Low Concentration Ice Offshore

wattsupwiththat.com/2022/08/07/hudson...

Hudson Bay, zuidelijke Hudson Bay op 53 / 55 gr NB , ijs v h vorige seizoen.