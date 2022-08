Ons onderkomen in Enschede was wel heel warm en slapen ging niet heel geweldig. Hij is nu 5de geworden, het zat dicht op elkaar en gisteren een partij onverwacht verloren, anders wel tweede. Hij baalde een beetje want had dan een prijs gehad, en vast plaatsing voor het echte NK. Hij had er meer van verwacht, maar ja dat kan. Niet zijn beste toernooi. Ik probeer maar te helpen door te zeggen dat ik hem met schaken niet kan helpen, hij is veel beter dan ik, maar wel de dingen er om heen: goed eten en drinken, beweging, goed slapen. Was soms wat nukkig maar ook weer gezellig.

Hij richt zijn pijlen nu op een snelschaaktoernooi, ik meen in Leiden of zo, en daar doet grootmeester en meervoudig Nederlands kampioen Loek van Wely mee. Hij hoopt tegen hem te spelen :-)

Met snelschaken op internet heeft hij wel enige keren van meesters en zelfs een grootmeester gewonnen. Denk dat dat anders is dan live tegenover elkaar, maar we gaan het zien.