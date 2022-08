Zei het al in een andere topic. Verkoop je tantoe dure klokkie tenzij het historische of nostalgische waarde heeft. Ga er niet mee over straat lopen. Ga er trouwens ook zo goedkoop mogelijk bij lopen. Want de toekomst is dat ze maar mensen gaan overvallen die dure patta's aanhebben of andere dure kleding en juwelen.



Het zou niet zo moeten zijn, maar dit is current year. Open grenzen en in toenemende mate een diverse bevolkingssamenstelling met nul binding met elkaar en toenemende welvaartsverschillen.