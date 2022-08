U vergist zich, die makkelijk grijpbare telefoons en laptops worden gewoon meegenomen als de dief snel binnen kan komen. Later kijkt ie wel of hij er nog een paar tientjes voor krijgt. Geld zoeken duurt te lang en ik denk ook dat er bij Jean Modale nauwelijks wat in huis ligt.

Het geboefte op de film doet deze inbraak, omdat hij weet dat er wat waardevols is. Dus als bekend is dat je veel dure dingen hebt of geld dan komt er wel een keer iemand kijken of hij het u afhandig kan maken.