Het is, zeker niet alleen door mijzelf, vaak net alsof je in een slecht geregisseerde B-psycho politieke thriller / horror bent beland.

Ja.

En mensen die dit type milieu waanideeën steunen, kan k niet serieus nemen. En dat zég k ze ook.

Of het nu "inner circle" is of niet; k neem je gewoon niet langer serieus.

.

Een beetje als mensen die geloven dat Mozes letterlijk de zee in tweeën spleet, en jezus water in wijn veranderde.

De metafoor ontgaat de heilige gelovige dommerik volledig.