De Amerikaanse luchtmacht, marine en hun korps mariniers alsook de joodse luchtmacht houden hun gehele F35-vloot voorlopig aan de grond. Voor Israel komt dat neer op 33 toestellen, voor de VS zo'n 450. Heeft te maken met het explosieve lading die de schietstoel lanceert. Een woordvoerder van schietstoelfabrikant Martin-Baker Aircraft Co. Ltd: "During a routine maintenance inspection at Hill Air Force Base in April ’22, an anomaly was discovered with one of the Seat Cartridge Actuated Device (CAD) in the F-35 seat. This was quickly traced back to a gap in the manufacturing process which was addressed and changed. The F-35 Program introduced a one-time directive to inspect this CAD on all Seats in order to return the F-35 aircraft to flight".

De inspecties lijken in hoog tempo allemaal groen licht te geven. De Nederlandse luchtmacht houdt de vloot niet aan de grond want we hebben nu eenmaal vijanden te vernevelen en zwakkere stammen te veroveren, maar het haalt een geplande inspectie wel naar voren. Een woordvoerder tegen de Tele: "Amerika kiest ervoor om de hele vloot in één keer te inspecteren en houdt daarom alle vliegtuigen aan de grond. In goed overleg met Lockheed Martin hebben wij besloten om onze gebruikelijke 90 dagen-inspectie naar voren te halen. Wij gaan dan in de software kijken of wij dezelfde foutmelding krijgen.” Volgens Defensie is het veilig om door te vliegen."

Als ze maar het goede bluswater gebruiken als de eerste piloot vast zit in een smeulend wrak.

De schietstoel in kwestie

Filmpje over de rails waarop de schietstoel getest wordt