Zo. Even wat openbaar beschikbare informatie op het internet op een rijtje zetten. De vrouwen die gisteren onder een viaduct bij Haaksbergen zijn gevonden, zijn moeder en dochter. De moeder is overleden, de dochter is zwaargewond en buiten levensgevaar, maar ook aangehouden omdat ze wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar moeder. Bij RTV Oost is een korte levensloop van de dochter te vinden ("supramentaal psycholoog", eerder gewerkt bij Leger des Heils en tbs-kliniek Oldenkotte in Rekken) en even googelen leert dan dat het niemand anders dan Fenneke Lammerink kan zijn, schrijfster van het niet meer bij bol.com beschikbare De volgende stap in de evolutie is NU. "In Haaksbergen doen intussen verhalen de ronde dat de moeder en dochter mogelijk samen uit het leven zouden willen stappen", schrijft RTV Oost, en dat verbaast ons niet aangezien haar sporen op internet erop wijzen dat ze een flinke klap van de molen heeft gehad.

Op social media is Lammerink actief, waar ze naast een spiritueel gezever over "evolutie van de nieuwe mens", "supramentaal bewustzijn" en "contact met de aarde" ook over de Great Reset en de gevaren van 5G schrijft. Haar playlist op YouTube is een vreemd allegaartje van ogenschijnlijk normale video's (zoals deze van GeenStijl, of deze van de NOS) die door een complotbril opeens een "andere betekenis" krijgen, maar ook klassieke complotshit over New World Order, de Rothschilds, vrijmetselaars en pedoringen, én een handige tutorial over hoe je audio kunt toevoegen aan een powerpointpresentatie. Maar dan haar eigen website hetnieuwebrein.nl. Die is niet meer online ("Deze website krijgt een nieuwe invulling. Dit kan enige tijd duren"), maar nog wel deels terug te roepen via het onvolprezen webarchive. En daar kwamen we compleet gestoorde berichten over "Satan in het ziekenhuis", het "structureel in de doofpot houden van pedofiele schandalen in de hogere gelederen", "Het Nieuwe Tijdperk" en"het grootste genocide programma dat de mensheid ooit heeft gekend" tegen.

Een bijzondere vrouw met bijzondere ideeën dus. De politie zegt tegen RTV Oost: "Juist in dit stadium houden we alle scenario's open. We onderzoeken dit in eerste instantie als een misdrijf. Het is absoluut te vroeg om voorbarige conclusies te trekken." Dat klinkt verstandig. Maar het lijkt er in ieder geval op dat Lammerink een hoop verkeerde afslagen heeft genomen voordat ze onder het viaduct terechtkwam.

UPDATE: Site is op last van de rechter offline gehaald.



