''Verder alleen echte oorlogsvluchtelingen tijdelijk onderdak bieden en als het weer rustig is met zachte hand terugsturen.''

Nee, ook die niet. Dat zijn namelijk enorme aantallen, en die kun je nu juist het beste in een buurland laten verblijven; dan zijn ze uit de bommen en kogelregens, en kunnen snel weer terug naar hun 'eige' land zodra eea daar weer wat 'gestabiliseerd' is.

Want dat 'met zachte hand terugsturen' lukt op geen enkele wijze. Dat zie je aan die 115.000 Syriërs die zichzelf hier sinds 2014 hebben uitgenodigd. In Syrië wordt niet meer gevochten - wellicht op Idlib na, maar ook daar zijn de Russen gestopt met bombarderen - maar de Syriërs komen nu met allerlei andere redenen/smoezen om maar permanent hier te kunnen blijven: de 'verkeerde' is aan de macht (Assad; die het vroeger ook al was voordat de pleuris daar uitbrak; en wie het ook zou zijn ipv Assad, het zou altijd de 'verkeerde' zijn); ze hebben niks meer om naar terug te gaan; ze zullen daar met de nek worden aangekeken omdat ze Syrië 'in de steek hebben gelaten'; en uiteraard: hun aaibare kinderen doen het zo leuk op school, willen later allemaal dokter worden, en hebben hier vriendjes en vriendinnetjes.

Iedereen, niet alleen Syriërs, komt hierheen met het idee zich permanent in Nederland te vestigen, want Nederland is Luilekkerland vergeleken met al die landen waar ze vandaan zijn gekomen. Als die lieden - al dan niet gedwongen - teruggaan naar hun 'eige' land, betekent dat concreet dat ze hun 'investering' van tussen de €5.000,- en €10.000,- die ze aan mensensmokkelaars hebben betaald om zich helemaal naar Nederland te laten smokkelen, in rook opgaat.