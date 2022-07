Tijd voor een potje gassen in de achtertuin van Viktor Orbán, want de Formule 1 is nu eenmaal dol op het bezoeken van landen met een discutabele politieke koers, zoals tevens blijkt uit Saoedi-Arabië, Bahrein en Zandvoort op de kalender. Het was een teleurstellende zaterdag voor Max met zijn haperende Red Bull, maar zelfs zonder vermogen kwalificeerde hij nog voor zijn teammaat. Een P10 op de startgrid is verre van ideaal, maar hij mocht straffeloos een nieuwe motor steken en kan zich opmaken voor een inhaalrace. De kans dat zijn grootste rode concurrenten kunnen wegrijden is kleiner geworden nadat Russell zijn Mercedes vooraan parkeerde in de kwalificatie. Hopelijk kan hij de Ferrari's een beetje ophouden terwijl Max zich door het veld knokt en anders bestaat er altijd nog een aanzienlijke kans dat de Italianen hun eigen glazen ingooien met een suboptimale strategie of een tegenvallende betrouwbaarheid. Op de Hungaroring is het traditioneel moeilijk inhalen (vraag maar aan Sir Lewis die vorig jaar ronden vast zat achter een ontketende oldtimer Alonso), dus de vrees voor een saaie optocht is aanwezig, al hoeven we daar met de dreiging van regen en de koude temperaturen minder bang voor te zijn. Mocht de slaap toch inzetten, kunt u altijd nog overschakelen naar de laatste minuten van de 24 uur van Spa waar onder andere Nederlanders Nick Catsburg en Steijn Schothorst nog strijden om de podiumplaatsen. Voor de F1 is het om 15:00 uur 'lichten uit en weg we gaan' en zullen we zien welke verrassingen Hongarije dit jaar in petto heeft.

UPDATE: Max Verstappen wint de Grand Prix van Hongarije! Ferrari-strategie verpest wederom Leclercs race.

UPDATE: Meer Nederlands succes: Steijn Schothorst wordt tweede na 24 uur racen op Spa.

Vorig jaar nog niet vergeten

Faam van korte duur