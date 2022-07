Na het epilepsie opwekkende kleurenpallet van het Franse Paul Ricard bezoekt de F1-parade dit weekend Hongarije. Een uitstekende plek voor goedkoop bier, goed eten en een vriendelijke bevolking, maar deze zaterdag niet voor het beste weer. De vrije training vanmorgen was uitermate waterig en ook voor deze kwalificatie hangen dreigende wolken rond de Hungaroring. Dat regen voor verrassingen kan zorgen bleek wel tijdens de derde vrije training toen Nicholas Latifi plots bovenaan de tijdenlijst stond in zijn Williams, dus wie weet wat voor onverwachte resultaten ons te wachten staan als de hemel besluit te openen. Stunt Vettel in zijn laatste Hongaarse kwalificatie? Doet Sir Lewis Lancelot nog een keer zijn best voordat hij iets anders gaat doen? Of blijft het hemelwater achterwege en worden het uiteindelijk toch weer Leclerc en Verstappen die het op droog asfalt uitvechten, waarbij we moeten concluderen dat de Ferrari gisteren echt de snellere auto was? Niet dat Max wakker ligt van een Ferrari op pole, want in de race lijkt de Red Bull vaak weer het betere team en daar gaat het tenslotte om de punten. Terwijl de goulash op het vuur pruttelt gaan we er even goed voor zitten: het is tijd voor de kwalificatie in Hongarije.

UPDATE: Geen regen, wel verrassingen: Russell P1, Sainz P2, Leclerc P3. Verstappen op P10 door motorproblemen.

Niet overmoedig worden jongens...

Nu Vettel vertrekt...