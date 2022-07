@Is dit nog nieuws? | 27-07-22 | 16:46:

Misschien is het je ontgaan, maar we zijn van de middeleeuwen met gruwelijke straffen geëvolueerd naar een maatschappij waar we hebben besloten dat we barbaars gedrag niet met barbaars gedrag vergelden, maar op zijn hoogst met een levenslange gevangenisstraf (die dan m.i. ook echt levenslang moet zijn).

Gewoon omdat na eeuwen van misdaad is gebleken dat het niet helpt om daders te vierendelen, radbraken, in olie te koken, te villen, levend te verbranden en wat de menselijke geest nog meer aan prettige methoden kon bedenken, sterker nog, het werkte vaak contraproductief, zeker als dit later een onschuldige bleek te zijn en de familie wraak wilde.

Ook is afgesproken dat de staat degene is die straft, en dat burgers eens in de vier jaar mensen mogen benoemen die voor heb bepalen hoe de wet er met betrekking tot straffen uit gaat zien. En wees daar maar blij om, want het lijkt mij nou niet echt een pretje om als land te eindigen waar de doodstraf weer wordt ingevoerd. Kijk maar eens hoe veel mensen er in een beschaafd land als de USA na decennia uit de (doden)cel worden gehaald die na heronderzoek of DNA onderzoek volkomen onschuldig blijken te zijn. Bij de doodstraf.... is er geen weg meer terug bij vergissingen.