De nieuwe kroongetuige in de moordzaak van Peter R. de Vries maakt veel los, want we hebben er weer een verdachte bij. Uitvoerders Delano Geerman en Kamil Egiert stonden al op het punt om veroordeeld te worden, maar dat is uitgesteld en ondertussen zijn ook fixer Krystian M. en de filmers in de zaak aangehouden en nu neemt deze Antilliaan naast ze plaats in de kerker. De 27-jarige man werd gisteravond in Helmond gearresteerd omdat hij... ja, wat deed hij eigenlijk OM? "Politie en justitie vermoeden dat hij deelgenomen heeft aan een crimineel samenwerkingsverband dat tegen betaling (excessief) geweldsklussen verricht op verzoek van (een) opdrachtgever(s)." Hoe dat precies samenvalt met de moord op de misdaadverslaggever blijft voor nu gissen, maar de Curaçaose Helmonder zit vast in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat, dus justitie is serieus. Gezien het OM nog steeds probeert te bewijzen dat de liquidatieopdracht bij vriend Taghi vandaan kwam, ligt het voor de hand dat deze Curaçaoënaar actief was in deze hoek van de poldermaffia. Met zoveel nieuwe spelers kunnen we niet wachten totdat dit najaar het tweede seizoen van deze moordzaak in de rechtbank verschijnt.