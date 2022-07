Goedenavond.

Britse plaatjes draaien. Moeilijk om dan los te komen van de zestiger jaren. Zo veel herinneringen die gekoppeld zijn aan muziek, alsof je door het soundscape van je jeugd bladert. Daarom gelijk maar een aantal linkjes:

The Who – My Generation

youtu.be/qN5zw04WxCc

'I Hope I die before I get old...'

Small Faces – Tin Soldier

youtu.be/6vWTtx_PxPo

'Doing the things that you want me to'

Eric Burdon & The Animals – It’s My Life

youtu.be/HNzmrEgz_GI

'It's my life and I do what I want'

THE PRETTY THINGS - Don't Bring Me Down

youtu.be/Qxyah_W7J6U

The Kinks – Dedicated Follower of Fashion

youtu.be/mT2JFtspcNU

The Beatles – I’m the Walrus

youtu.be/TKuvJLTeJYY

Fleetwood Mac – Need Your Love so Bad

youtu.be/RtmW2ek7WkQ

Cream – White Room

youtu.be/dCc00pX_pFA

Jack Bruce, still missed terribly

Blind Faith – Had to Cry Today

youtu.be/wsTzg0KSqEQ

Steve Winwood, die bij Spencer Davis als 16-jarige al furore maakte

Jethro Tull - Locomotive Breath

youtu.be/i19d1QnstsA

Ian Anderson...

The Rolling Stones – Gimme Shelter

youtu.be/RbmS3tQJ7Os

Legendarisch Kurhaus concert (ik weet het; toen moest dit nummer nog geschreven worden).

Nou ja, zoiets dus...