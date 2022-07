Ja u moet er iets van vinden natuurlijk. Eerst even de feiten via Omroep West:

- Agenten reageerden eerst op melding dat iemand gebeten zou zijn door loslopende hond in Den Haag

- De hond werd opgesloten in een tuintje, daarna nam de eigenaar zijn hond mee terug naar zijn appartement

- De eigenaar kwam even later weer naar beneden en sloeg een ruit van het portiek in

- De eigenaar stond even later in het raamkozijn en dreigde te springen, en wilde daarna niet mee met de politie

- De hond is door de dierenambulance naar de opvang gebracht, en zou volgens de politie niet gewond zijn

- De eigenaar van de hond is aan zijn verwondingen door het inslaan van de ruit behandeld en daarna naar het politiebureau gebracht

- Filmer 'Richard Richard' vindt de agent een "held op sokken hond blaft en gebruikt gelijk een taser"