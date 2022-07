Oded Galor, pagina 226:

On the other hand, greater societal diversity has fostered economic development by widening the spectrum of individual traits, such as skills and approaches to problem-solving, thus fostering specialisation, stimulating the cross-fertilisation of ideas in innovative activities, and facilitating more rapid adaptation to changing technological environments.

Overigens geeft hij eerder in het boek (The Journey of Humanity) toe dat immigranten vooral vasthouden aan de normen van het land waar hun (voor)ouders vandaan kwamen.