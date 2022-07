De inval in de Krim was 8 jaar geleden. De inval in Zuid-Ossetie zelfs 14 jaar geleden. Al die tijd wisten we wat Putin kon en zou doen als hij dacht dat hij militair in het voordeel was. En dat is alleen nog maar Rusland...

Al die jaren hadden we de tijd om ons voor te bereiden, maar is volledig verspild. Door prutsers die dachten dat Defensie alleen maar een nutteloze kostenpost of erger nog, dachten dat er werkelijk geen dreigingen meer in de wereld waren die militaire slagkracht nodig hadden. Al was het maar als afschrikmiddel.

En nu moet ik ook nog regelmatig aanhoren van diezelfde lui dat 'we' (lees: niet zij, iemand anders) iets aan Rusland moeten doen. Weet je wat, bouw die verdediging die jij hebt afgebroken maar eerst eens op voordat je iemand anders de hete kolen uit het vuur laat halen. Zo niet, krijg de hik en regel je het zelf maar (pro-tip: luide kant van een geweer richting de vijand).