*Crazy Frog Ringtone*

Crimineel: "Hello, why calling you?"

Justitie: "Ja, hey. We hebben via Geenstijl je nieuwe identiteit, locatie, telefoonnummer en foto. Dus vroegen we ons af of je je kon melden bij de lokale politie. Want we zijn het nummer van de korpschef daar kwijt. Hij stuurt al een tijdje niks terug. Als we direct naar het bureau bellen krijgen we alleen in het Turks antwoord. Ja, ja, ja. Rommeltje. Maar goed. We hebben via Europol en Interpol allemaal mooie uitdraaitjes liggen. Alle bewijzen van de moord, drugs, mensensmokkel, Marktplaats oplichting. We zijn helemaal klaar aan onze kant. Of jij dan ook eventjes een dag kan inplannen voor arrestatie.

Crimineel: "What you say I do the Marktplace fraud. This no my problem, talk with lawyer, I am succesvol businessman. I do not involved with this. Fuck mother bitch racist."

Justitie: "Ah, sorry. Dan houdt het op. Veel plezier met je feestjes en pandjes in Turkije. Wij zetten het dossier alvast in de verjaar-bak."