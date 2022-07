Alle voorbeelden zijn raak, praktische gevallen waar nabijheid vereisen logisch is.

Veel kan via telewerk, scheelt de werkgevers kantoorpanden en infra,

alles wordt de cloud ingetrapt. Veel werk is niet (meer) maatschappelijk of technisch aan een lokatie gebonden.

Veel mensen kunnen geen parkeren betalen, als een plek al te vinden is. nabij de woning en de werkplek.

Iedereen een auto is petrochemische-vinex koppelverkoop, eerst de mensen afhankelijk gemaakt, en dan de tarieven op bezit en gebruik omhoog.

Maar lokaal besturen doe je wel vanuit de betreffende gemeente;

een (echt) land (met grenzen) bestuur je ook niet uit 2 andere halve landen.

Stampijmediaas en cijfers.

Hoe on-Alkmaars zijn de 5? Allen er nooit gewoond, geeneen pas wegverhuisd,

geen ouders of kinderen in Alkmaar?

Hebben ze allemaal aangegeven er niet en nooit te willen en zullen gaan wonen?

2 van 7 kaasjes uit eigen waag is wat magertjes.

Doe de 5 in het pekelbad, kijken hoe het rijpt.

Bestuurskunsten: Hoezo staan er niet-woonachtige kandidaten op de lijst?