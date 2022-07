Nu zijn we echt vrij mild in het trans- en genderdebat, met een begaan en genadig oog voor de werkelijkheid die genderdysforie voor sommige mensen echt is. Maar de taal, toon en boodschap waarmee Nederlands eerste "genderneutrale basisschool" zichzelf profileert valt maar op een manier te beschrijven: op het zieke af. We citeren integraal uit de Nationale Onderwijsgids.

"Basisschool De Verbinding uit Nijmegen is volledig genderneutraal. “Wij willen proberen te voorkomen dat het vanzelfsprekend is dat je onderscheid maakt tussen jongens en meisjes”, geeft schoolleider Manon Prévoo aan. De bedoeling van De Verbinding is dat de leerlingen later genderneutraliteit gaan verspreiden over de middelbare scholen. (...) Prévoo denkt dat de kinderen van een genderneutrale school zich op deze manier meer kunnen wapenen tegen taal die ze niet leuk vinden. Het genderneutrale karakter komt naar voren in taalgebruik. Er wordt niet meer gesproken over jongens en meisjes, maar over kinderen. Juffen en meesters zijn geen juffen en meesters meer maar mentoren. Ook zijn er genderneutrale wc’s op de school. Daar zitten geen plasbakken bij. Er wordt verwacht van de leerlingen met een penis dat ze voortaan zittend plassen. De wanden van de toiletten zijn wel tot bovenaan de muur dichtgetrokken, dit in verbrand met de veiligheid van iedere leerling. Er kan dus niet meegekeken worden bij het plassen."

Hun motto: "Samen leren ontdekken wie je eigenlijk al bent." Lees: samen leren ontdekken wie ideologisch bezeten vrouwen willen dat je wordt. *Mompelt iets met vroeger had je het klooster.*

Maar even; waarom wordt er verwacht dat jongens zitten plassen, als dat toch ook gewoon staand kan bij een gewone wc? En dan is het ook nog "de bedoeling" dat leerlingen de ideologie verspreiden naar middelbare scholen. Wat is het toch met die missionarisdrang van dit gesublimeerde christendom.

We snappen ergens wel dat de onderstaande oprichtster Manon Prevoo zich geroepen voelde door haar dochter met genderverwarring (verhaal na breek), maar moet het nou echt altijd ontaarden debiliteit?

De oprichtster