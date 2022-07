Tja het is zomer he, dan kan je wel eens een hittegolf krijgen. Ik herinner me de jaren 70 en 80 nog als little clockandhammer en we lagen 4 weken lang elke dag in het buitenbad van het zwembad of op het strand. Ik heb daarna toch ook een heleboel verregende zomers meegemaakt dus als ik mag kiezen, doe mij dan maar 30 graden hoor. Zwembad in de tuin en gaan. Of lekker op het stille strand van Den Helder. Wie doet me wat.