Ongelooflijk belangrijk nieuws. We willen het u niet onthouden. Wellicht had u het al gelezen in het AD. Of gezien bij RTL. Of bij de NOS. Of bij NU. Of in De Telegraaf. Of in het Dagblad van het Noorden. Of bij de Refobode. Of bij Nature Today. Maar het kan natuurlijk ook dat het u niet is opgevallen, hoor. Terwijl iedereen het erover had, en heeft. Het is immers heel erg belangrijk. Zit u er klaar voor? Jeanine, zet nog even een verse pot koffie. Voor als onze lezertjes straks van doffe ellende van de stoel pleuren. Kunnen we ze weer overeind helpen. JA? Iedereen klaar? Ready set go? Groen licht? Mogen we? Nou daar komt het. Zonder omwegen. Het belangrijkste nieuws van deze zaterdag. In alle kranten, op alle nieuwsmedia. Journaal, RTL, Telegraaf, de hele mikmak, vakbladen en niet-vakbladen. Overal. Daar gaan we. Yesssss. Komt-ie.

Teken zitten ook in kort gemaaid gras