Overigens, nu we toch boeken bespreken in dit heilloze hoekje:

Ben aardig op weg in 'Waarover men niet spreekt', van Wim van Rooy.

Ik koester inmiddels zelfmoordgedachten. Niet echt natuurlijk, maar als stijlfiguur (voordat men met goedbedoelde adviezen komt, 114 red een dier).